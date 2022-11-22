В Бобруйске волонтеры БРСМ начали помогать убирать снег возле домов. Куда звонить, если нужна помощь?

Актив БРСМ и участники Молодежных отрядов охраны правопорядка помогают в расчистке территории от снега ветеранам Великой Отечественной войны и труда, одиноко проживающим пожилым людям, инвалидам и другим нуждающимся категориям граждан. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит и показывает Бобруйск» со ссылкой на Александру Зорину, второго секретаря Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи.

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