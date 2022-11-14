Выставка «волшебных пальчиков» Татьяны Косиновой представлена в Центре досуга и творчества

Сказки… Кто в детстве не заслушивался ими, не горел от нетерпения в ожидании экранизации и не соглашался идти спать, если не получал обещание, что услышит очередную волшебную историю? И думаю, не солгу, если скажу, что многие взрослые, несмотря на все жизненные перипетии, продолжают (пусть и где-то глубоко в душе) верить и надеяться на чудеса, которыми пронизаны буквально каждые мгновения сказок. А есть люди, которые стремятся создавать магию в жизни…

«Все мы читаем сказки с детьми, почему бы не сделать это более увлекательно, при этом развивая ребенка? Компьютер и телевизор не заменят книгу. Сказки развивают внимание, прививают понятия добра и зла, учат справляться с трудными ситуациями, расширяют словарный запас, помогают развитию речи и фантазии (ведь так важно мечтать!). А еще они утешают. Ребенок понимает, что другие тоже могут огорчаться, плакать, бояться. Осознание, что не одинок в своих трудностях, может поддержать. Кроме того, столкнувшись с какой-то проблемой, малыш найдет для себя решение или идею, опираясь на сказочный сюжет, либо подскажет взрослым, что ему сложно», – считает бобруйчанка Татьяна Косинова, мама двух очаровательных деток: 12-летней Анюты и 6-­месячного Кирюши. Она уверена: прожив сказку вместе с ребятами, вы не только получите необыкновенное удовольствие от общения со своими мудрыми детьми, но и научите их многому. А чтобы прочтение сделать более живым и реалистичным, Татьяна Евгеньевна решила превратить его в… театрализованные постановки.

«Совершенно необязательно делать великие вещи, можно делать маленькие, но с большой любовью», – подумала молодая мамочка и загорелась идеей в прямом смысле маленького – пальчикового – театра. Вначале были игрушки-­потешки. «Наверное, еще из детства запомнились бабушкины слова: «Сорока-­ворона кашку варила…» и «Жили у бабуси два веселых гуся…» – вспоминает мама Таня. А за десяток с небольшим лет она создала игрушек из фетра (иногда с добавлением кружев и бусинок) больше четырех с половиной сотен! В основном это герои народных сказок («мне кажется, в них есть особый смысл – добро») и персонажи советских мультиков: Крокодил Гена, Чебурашка, Незнайка, Кот в сапогах («хочу еще многих сделать»). А еще по вкусу Татьяне и ее семье пришлись богатыри из полюбившихся многим современных российских мультфильмов. Кстати, возможно, любовь к шитью, как у многих девочек, «зацепивших» советские времена, идет из детства, когда очень хотелось разнообразить наряды так похожих одна на одну фабричных кукол.

Как же проходит творческий процесс? Рождается идея – кого хотят видеть, в какой позе, которая переносится на бумагу и обрастает деталями. «Это очень увлекательно! – рассказывает кукольных дел мастер. – Все игрушки разные. Но когда они оживают – это волшебство! Анюта уже большая, но с таким удовольствием рассказывает сказки малышу! Кирюша любит слушать и смотреть на героев, которых показывает сестра, как взрослый понимает. Так внимательно слушает! Аня может читать ему что угодно, даже биологию или «Капитанскую дочку». Но пока он больше хочет их съесть! И Пес Бонифаций любит слушать и засыпать...» Кстати, Анюта – большая мамина помощница и подсказчица. Множество идей и персонажей – ее творения. Она много читает, любит литературу. А сочиняет постоянно и быстро. Девочка – главный семейный автор.

Через придуманные истории дети прорабатывают какие-то конфликты или ситуации: от кто-то разбил чашку и как следует поступить до таких вопросов, когда кто-то кому-то говорит что-то сделать. «В процессе игры можно понять, как поступит ребенок, или другим персонажем подсказать, как лучше сделать или вести себя. Так легче обсуждать сложные темы, – уверена мама Таня. – А о многих вопросах, я считаю, надо говорить, когда ребята еще маленькие».

Сейчас выставка «волшебных пальчиков» Татьяны Косиновой представлена в Центре досуга и творчества Бобруйска: его руководство, как всегда, в поиске новых талантов. Молодая женщина как заместитель председателя первичной ­организации «Молодежная» БСЖ приняла участие в одной из экспозиций, которые нередко устраивают в Центре, здесь-то и выяснились Танина любовь к детям и ее умение делать нечто интересное для них своими руками.

Все 106 экспонатов кукольница планирует подарить Центру. А еще хочет сделать большой набор сказок для детских домов и отправить по почте: «Сказки нужны детям, тем более если мамы нет рядом»…

Верьте в чудеса – и они обязательно придут в вашу жизнь!

Ольга Хотько