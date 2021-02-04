Выставка «Вальс цветов» открылась в Бобруйске

Нежная весна и жаркое лето заглянули «Вальсом цветов» в выставочный зал Бобруйского художественного музея. Экспозиция картин, вышитых лентами, привлекает удивительной красотой и яркостью.

Целый год мастер Елена Полякова готовилась к персональной выставке и кропотливо трудилась над картинами. Около 90 ее работ увидят зрители: цветочные натюрморты, портреты, пейзажи, детские сюжеты вышиты атласными и шелковыми лентами по габардину.

Для Елены Николаевны вышивка лентами – большая любовь с первого взгляда, которая случилась с ней 5 лет назад. Ее увлечение постепенно превратилось в каждодневный труд и смысл жизни.

– Для меня это не работа, а наслаждение. Начинаю вышивать и забываю обо всем, что вокруг меня находится. Вместо кисти я рисую на картине иголкой. Это занятие с особой энергетикой, – говорит Елена Полякова.

– В наше нелегкое время эти очень жизнеутверждающие картины несут нам всем позитив. Когда на них смотришь, хочется улыбаться и радоваться, – сказала на открытии экспозиции младший научный сотрудник Бобруйского художественного музея Любовь Андреева.

Выставка «Вальс цветов» будет работать до 24 февраля.