Выставка сувениров «Моя и твоя – наша Беларусь» работает в Бобруйске

В УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» открылась выставка сувениров «Моя и твоя – наша Беларусь», посвященная Году народного единства.

Белорусская земля щедра на чарующую красоту природы, вызывающую восторг и восхищение. Но главным ее богатством были и остаются люди. Еще одним ярким примером объединения в Год народного единства стала выставка, которая помогла нам объединить ещё больше и открыть много хороших и добрых людей.

Каждый раз, отправляясь в путешествие, мы обязательно привозим с собой памятный сувенир.

Наша задача была в том, чтобы рассказать о нашей стране через сувениры, которые мы храним у себя дома или на работе. На выставке представлено более 130 экспонатов, 70 магнитов, 145 значков, 20 книг и другие сувенирные памятные вещи.

Участниками выставки стали: Семья Бочоришвили, Вильчик Вероника Алексеевна, Сакун Наталья Михайловна, Бобко Светлана Николаевна, Роскач Ирина Александровна, Костян Нина Фёдоровна, Бузак Анна Иосифовна, Нецветаева Ирина Михайловна, Артемчик Наталья Петровна, Стельмак Ольга Владимировна, Коновалова Наталья Анатольевна, Колтыгина Наталья Николаевна, Кахович Сергей Владимирович, Свиридов Владимир Вячеславович, Рапицкая Ирина Тимофеевна, Батюня Андрей Владимирович, Мелешкина Ирина Тарасовна, Бурачков Валерий Михайлович, Дрозд Сергей Васильевич, Бобруйская городская организация общественного объединения «Белорусский Союз женщин», Ленинский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи», ГУО «Средние школы №2, 20, 27 г. Бобруйска», Производственное унитарное предприятие «Универсал Бобруйск» общественного объединения «Белорусское общество глухих», Филиал БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж», УЗ «Бобруйская городская поликлиника №2», УК «Централизованная библиотечная система г. Бобруйска».

Мы благодарим всех, кто откликнулся на нашу инициативу и не остался равнодушным. Эта выставка объединила нас как хорошо знакомых и совсем незнакомых людей. Нас объединила наша Беларусь, а она и моя, и твоя, и она – Наша Беларусь, и она любимая, и она самая красивая, и самая родная и самая дорогая.

Добро пожаловать на нашу выставку белорусских сувениров, которая будет работать до конца сентября. Ждём Вас по адресу ул. Куйбышева, 59. Время работы: понедельник-пятница с 09:00 до 19:00.