Выставка скрапбукинга работает в Центре досуга и творчества Бобруйска

Выставка «Творчество для вас» Полины Кравченко в стиле скрапбукинг работает в Центре досуга и творчества Бобруйска в рамках проекта «Открываем тех, кто рядом».

Как сообщила методист Центра Ирина Соколовская, при подготовке к выставке Полины Кравченко провела мастер-классы для участников студии декоративно-прикладного творчества «Майстрыха.by» и школьных оздоровительных лагерей. Участники успешно справились с заданием.

Полина Кравченко родилась в 1988 году в Бобруйске, окончила исторический факультет Белорусского государственного университета, факультет высшей школы управления и бизнеса Белорусского государственного экономического университета, работает специалистом по маркетингу в Республиканском унитарном Днепро-Березинском предприятии водных путей. Скрапбукингом начала заниматься в 2012 году.

Выставка будет работать до конца июня, также можно записаться и на мастер-класс от Полины Кравченко. Запись по телефону: 43-38-42.