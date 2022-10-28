Выставка-конкурс «Плоды родной земли мы дарим людям»

Осень – это не только время перемен, но и время сбора урожая. То, что сажали весной и летом, наконец-то начинает приносить свои дары.
В УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» завершилась работа и подведены итоги благотворительной выставки-конкурса «Плоды родной земли мы дарим людям». Это выставка-конкурс проходит ежегодно с 2017 года.
Организаторами выставки-конкурса традиционно являются УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» и Бобруйская городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин». Учредителем является Бобруйская городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин». Партнеры: Бобруйская городская организация РОО «Белая Русь», Бобруйское городское объединение организации профсоюзов, Бобруйская Ассоциация промышленников и предпринимателей, Ленинская районная организация г.Бобруйска ОО «Белорусский фонд мира», Попечительский совет Бобруйской епархии, первичная организация «Православные бобруйчанки».
Выставка-конкурс проводился по следующим номинациям: презентация домашних заготовок и презентация сельскохозяйственной продукции.
На выставку-конкурс были представлены консервации, овощи, фрукты, сборы чаев и лекарственные травы. Первыми свою консервацию доставили в Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» г. Бобруйска учащиеся УО «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж», член первичной организации ОО «БСЖ» УК «Центр досуга и творчества» и председатель первичной организации ОО «БСЖ» УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж» передали благотворительную помощь в женский монастырь, также доставляется благотворительные посылки ветеранам – инвалидам бывшим участникам народного хора ветеранов «Золотые годы». Благотворительные подарки будут доставлены в храмы, малоимущим семьям.
Чтобы оценить все представленные работы, труды каждого человека работало жюри под председательством Костян Нины Федоровны в составе Бузак Анны Иосифовны, Роскач Ирины Александровны, Зайцевой Татьяны Владимировны, Балакер Людмилы Григорьевны. За участие в благотворительной выставке-конкурсе «Плоды родной земли мы дарим людям» среди коллективов победителями стали:
Диплом 1 степени
- Первичная организация РОО «Белая Русь» ГУО «Детский сад №61 г. Бобруйска», председатель Филипенко Светлана Юрьевна;
- Первичная организация «Клуб «Незабудка» ОО «БСЖ», председатель Швед Татьяна Ивановна;
Диплом 2 степени
- Первичная профсоюзная организация ОО «БСЖ» УО «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж», председатель Рябцева Елена Николаевна;
- Первичная организация ОО «БСЖ» УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж», председатель Шкрадюк Марина Николаевна;
- Первичная организация ОО «БСЖ» филиала БГТУ «Бобруйский государственный лесотехнический колледж», председатель Болтарчук Майя Маратовна;
Диплом 3 степени
- Приход Свято-Никольского собора г. Бобруйска, настоятель иерей Сергий Гусар;
- Первичная профсоюзная организация ГУО «Средняя школа №17 г. Бобруйска», директор Евдокимова Вероника Викторовна;
Среди индивидуальных участников победителями стали:
Диплом 1 степени
- Мелешкина Ирина Тарасовна, член первичной организации ОО «БСЖ» УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»;
- Косинова Татьяна Евгеньевна ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска;
Диплом 2 степени
- Толох Мария Николаевна Свято-Елисаветинский храм г. Бобруйска, член первичной организации «Православные Бобруйчанки»;
- Полачева Ольга Владимировна Свято-Елисаветинский храм г. Бобруйска;
Диплом 3 степени
- Короткевич Ольга Александровна ПО ОО «БСЖ» ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;
- Редько Наталья Геннадьевна, студия красоты «Семья», член первичной организации «Православные Бобруйчанки»;
- Соколовская Ирина Викторовна, методист по работе с детьми УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»;
В номинации «Лекарственные заготовки» победителями стали:
- Первичная организация ОО «БСЖ» УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови», председатель Антонова Маргарита Анатольевна;
- Первичная профсоюзная организация ОО «БСЖ» УЗ «Бобруйская городская поликлиника №6», председатель Кандруцкая Людмила Эдуардовна;
- Шестёркина Анастасия Андреевна, волонтёр объединения «Иверон» Свято-Иверский храм г. Бобруйска;
- Шестёркина Елена Станиславовна Свято-Иверский храм г. Бобруйска», член первичной организации «Православные Бобруйчанки».
Благодарим всех за участие. Данная выставка объединила людей с добрым сердцем, открытой душой и щедрыми на угощения.
Ирина Соколовская, методист по работе с детьми УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»