Выставка-гостиная «Тепло души» онлайн

12 ноября в рамках месячника «Человек с белой тростью» учреждением «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» на базе УО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска» оформлена выставка творческих работ людей с инвалидностью и учащихся учреждений образования г.Бобруйска «Тепло души».

Выставка работ является заключительным этапом организованной центром республиканской информационной онлайн-гостиной «Тепло души», посвященной Международному дню слепых, который отмечается 13 ноября. Гостиная второй год проводится дистанционно с участием учащихся школ и колледжей г.Бобруйска, коллективов людей с инвалидностью отделений дневного пребывания для инвалидов центров социального обслуживания Республики Беларусь, воспитанников государственного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Бобруйска», представителей общественных объединений инвалидов Республики Беларусь. Стартовала она 26 октября.

Участники онлайн-гостиной активно делятся творческими работами, записывают видеообращения к людям с инвалидностью, здоровым сверстникам и всем людям, обмениваются информационными материалами, которые они разместили на сайтах своих учреждений и организаций.

Данная акция объединила более 50 центров социального обслуживания, учреждений образования, общественных объединений инвалидов Республики Беларусь. С приветственным видеообращением к участникам гостиной выступил Алексей Талай – известный паралимпиец Беларуси по плаванию, мотивационный спикер и основатель Благотворительного фонда. Сейчас уникальное время, когда есть возможность объединяться и общаться, не выходя из дома, поддерживать друг друга на расстоянии.