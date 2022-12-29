Выставка авторской вытинанки открылась в Бобруйске

Воздушная ажурная выставка вытинанки, похожей на предновогодний легкий снегопад, открылась в выставочном зале Бобруйского художественного музея. Называется она «Погляд праз гады» неслучайно: автор Луция Рудаковская представила в экспозиции творческие работы разных лет, в течение которых менялось ее мировосприятие.

Вытинанка (вид декоративно-прикладного искусства, узор, вырезанный из бумаги) стала очень популярной в нашей стране в последние годы. Наверное, многие обращали внимание на витиеватые фигурки и композиции из белой бумаги, украшающие окна в домах перед Новым годом и Рождеством. Луция Казимировна тоже начинала с этого. Серьезно увлеклась и занимается вытинанкой уже около 10 лет. В создании авторских произведений из бумаги она достигла высочайшего профессионализма, и в 2017 году вступила в Белорусский союз мастеров народного творчества. Луция Казимировна работает педагогом в Центре дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска. На занятиях в студии «Фантазия и Я» передает мастерство и умения ребятам.

– Для меня вытинанка – это отдых и релакс, погружение в особый мир чистоты, добра, тепла, душевной красоты, – говорит Луция Рудаковская. – Начинается создание работ с идеи и вдохновения. Я рисую эскизы сюжетов, складываю бумагу и вырезаю ажурные картины. Занимаюсь вытинанкой исключительно с хорошим настроением, ведь энергия мастера переходит в его произведение и должна вызывать положительные эмоции.

На выставке «Погляд праз гады» можно увидеть серии замечательных работ с ангелами и божествами славянской мифологии, с выразительными женскими образами, с храмами Витебщины. Интересны объемные произведения по бобруйским мотивам, открытки с милыми сюжетами. Восхитительная экспозиция вытинанки подарит праздничное настроение.

Маргарита Бушуева, фото автора