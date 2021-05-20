Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

"В 2020/2021 учебном году в Беларуси функционируют 3009 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 1 млн 57 тыс. 918 учащихся. Образовательный процесс обеспечивают 117 тыс. 315 педагогических работников. В 9-х классах обучаются 90,3 тыс. учащихся, в 11-х классах - 51,8 тыс. Выпускников 9-х классов на 3,7 тыс. больше по сравнению с предыдущим годом, выпускников 11-х классов осталось почти столько же. Уменьшение идет порядка 800 человек", - рассказала Ирина Каржова.

По ее словам, Министерством образования определены даты проведения торжественных мероприятий. "Последний звонок мы рекомендуем провести 29 мая, выпускные вечера - 10 июня", - отметила замначальника главного управления.