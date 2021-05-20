Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

"Выпускные экзамены пройдут организовано во всех учреждениях образования с 1 по 9 июня. В сравнении с предыдущим учебным годом никаких изменений в порядок проведения выпускных экзаменов, в предметы, которые будут сдавать учащиеся на выпускных экзаменах, а также формы проведения выпускных экзаменов не вносилось", - рассказала Ирина Каржова.

Так, учащиеся 9-х классов, как и ранее, будут сдавать три обязательных выпускных экзамена. В частности, они напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, выполнят контрольную работу по математике. Учащиеся 11-х классов будут писать изложение по белорусскому или русскому языку (в зависимости от своего выбора), выполнят контрольную работу по математике, сдадут экзамены по истории Беларуси и иностранному языку.

В соответствии с нормативными правовыми актами уже 21 мая в учреждениях образования должны быть составлены расписания проведения выпускных экзаменов, которые утверждаются руководителями учреждений образования.