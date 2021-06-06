Выгодные предложения уже в GREEN! Более чем 250 популярных товаров со скидкой в -50% с 2 по 8 июня*

Цены на продукты питания — головная боль многих белорусов. Каждый день приходиться мониторить и искать самые выгодные предложения в разных торговых сетях.

GREEN- один из любимых гипермаркетов белорусов, чтобы привлечь покупателей и помочь им сэкономить, снизил цены до -50 % на многие популярные товары.

Так с 2 по 8 июня в GREEN можно найти фрукты, овощи, мясо и рыбу по одним из самых низких цен в стране. Разбираемся, какие продукты на скидках.

Доставайте свои ежедневники и записывайте.

Возьмем, к примеру, мясо и продукты из него.

Филеечка "Пикантная" к/в Берёзовский МКК за 12,39 рубля за килограмм, буженина "Фаворит" к/в Берёзовский МКК, 10,99 рубля за 1 килограмм, колбасу «Свислочскую» можно взять по 1,34 рубля за 400 грамм, сосиски «Боярские»- выгодная покупка, так как цена за килограмм всего 2, 74 рубля.

Рыба и морепродукты тоже участвуют в акции.

Килограмм минтая взвешивают всего за 4,99 рубля, сёмга подкопчённая «Gold Fish» – 5,99 рубля за 150 грамм, мидии отдают всего за 13,99 рубля за килограмм, креветки «Королевские» также на скидках: 24,99 рубля за килограмм.

Сэкономить также получится при покупке бакалеи и молочных продуктов.

В Green можно найти упаковку итальянских макарон «Barilla» за 3,19 рубля за 500 грамм, а масло оливковое «Местное известное» 750 мл отдают за 15, 49 рубля. Знаменитый сыр сулугуни предлагают по-грузински щедро – по 10,99 рубля за кило.

Поклонники ароматного кофе могут обзавестись баночкой растворимого «Jardin» за 5,65 рубля или пачкой молотого кофе Lavazza за 11, 94 рубля, упаковка чая «Dilmah» (20 пакетиков) обойдётся за 2, 45 рубля.

Фрукты и овощи радуют многообразием и ценами.

Свежая черешня – 7,99 за 400 грамм, персики и нектарины- 3, 99 рубля за 500 грамм, яблоко «Глостер» всего 1,59 за 1 килограмм.

Впечатлить должны скидки на средства для стирки, мытья посуды и гигиены.

Так, средство для мыться посуды "Fairy" можно купить за 4,14 рубля за 650 мл; капсулы для стирки "Tide" – 20,19 рубля за 30 штук, кондиционер для стирки «Lenor» 4, 14 рубля.

Экономить на продуктах почти всю неделю можно в супермаркете Green на улице Минской, 133.