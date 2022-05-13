Член Национальной комиссии по правам ребенка проведет выездной прием
223 0
Член Национальной комиссии по правам ребенка 24 мая с 12.00 до 13.00 в Бобруйском городском исполнительном комитете проведет выездной прием несовершеннолетних, их законных представителей и иных граждан по вопросам защиты прав и законных интересов детей.
Предварительная запись по телефону 68-00-29 с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Делегация БИСИ посетила ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»
-
Бобруйчан выслушают в субботу
-
Диагноз с правом на жизнь. Ко Дню памяти жертв СПИДа говорим о людях, живущих со знаком «плюс» на Zefir.fm
-
Ремонт, покраска, красота – продолжаем следить за работой ЖКХ в городе
-
Картина дня от «Бобруйск 360» (видео)
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости