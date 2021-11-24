Выбирай ПРАВОсознательный путь: в Бобруйске милиционеры приняли участие в круглом столе

В рамках проведения Недели правовых знаний «Выбирай ПРАВОсознательный путь» в Бобруйском государственном технологическом колледже состоялся круглый стол на тему «Мне о законе, закон обо мне».

Вместе за круглым столом собрались заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района г. Бобруйска Татьяна Анатольевна Курлович, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Ленинского района г. Бобруйска старший лейтенант милиции Виктория Ивановна Товстик и учащиеся колледжа.

Как рассказал начальник ИДН подполковник милиции Александр Анатольевич Поздняков, основная задача мероприятия уже звучит в самом названии. Учащиеся должны знать законы и, безусловно, соблюдать их. Понимать, что за совершение правонарушения или преступления предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Сегодня, дети активны и любознательны, все новое и запретное для детей, им хочется обязательно попробовать. Порой, не зная, чем может быть чревато то или иное занятие, ребенок неосознанно, преступает черту закон. Поэтому, мы, взрослые должны доводить правовую информацию. И получать её должны дети не только в школе, но и дома, от своих родителей. И, конечно же, выбирать правосознательный путь.

Инспектор ИДН Виктория Товстик рассказала подросткам об их праве на личную неприкосновенность, на защиту себя от физических посягательств любыми средствами. Как отметила Виктория Ивановна, проведение мероприятия в форме диалога понравилось ребятам, они задавали интересующие их вопросы: Опасны ли популярные среди молодежи курительные смеси и энергетические напитки? Какова мера наказания для ребят, задержанных в состоянии алкогольного опьянения? Несут ли родители какую-либо ответственность в подобных ситуациях и как действовать в ситуации, когда право на личную неприкосновенность было нарушено? Получился занимательный открытый диалог взрослых и подростков. Полученные знания пригодятся им всегда, когда столкнутся с той, или иной проблемой.

Также, взрослые и дети поговорили на тему института семьи, престижа семьи в обществе, защиты прав детей. О том, как важно серьезно относиться к одной из важных составляющих жизни каждого человека.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк

Фото ИДН УВД