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«Вы служите, мы вас подождем…». В Бобруйске прошел День призывника

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«Вы служите, мы вас подождем…». В Бобруйске прошел День призывника

/Будет дополнено и обновлено/.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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