«Вы служите, мы вас подождем…». В Бобруйске прошел День призывника
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Фотографии: Виктор Чабан
/Будет дополнено и обновлено/.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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