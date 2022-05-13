В рамках форума «Счастье в детях» прошла дискуссионная площадка на тему духовно-нравственного воспитания

На базе Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» прошла дискуссионная площадка по темам взаимодействия госорганов, церкви и общественных организаций с семьями, находящимися в социально-опасном положении, а также воспитания духовности и нравственности подрастающего поколения. Перед педагогами, психологами и родителями выступили российские спикеры, а также представители бобруйского Центра и столичного Благотворительного фонда поддержки семьи, детства и материнства «Покров».

Было отмечено, что духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений учебно-образовательного процесса. В этом деле необходимо тесное сотрудничество школы и семьи, чтобы создать благоприятные условия для гармоничного и всестороннего развития личности детей и подростков на принципах добра, милосердия и патриотизма. Кроме этого, был представлен опыт работы Центра «Покрова» с неблагополучными семьями и беременными женщинами, которые находятся к кризисной ситуации, а также воспитанниками социального приюта.

Уполномоченный по делам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец представила федеральный проект «Ментальное здоровье», который позволяет реализовывать беспрерывное сопровождение людей с ментальными нарушениями от рождения и на протяжении всей жизни.

– К сожалению, с каждым годом рождается все больше и больше таких людей. Мы стараемся помочь родителям с ранней диагностикой, а также максимально преодолеть эту проблему. В дальнейшем мы помогаем ребенка социализировать, профориентировать и трудоустроить, сделать финансово независимым. На сегодня все это возможно (в зависимости от заболевания), – рассказала Ирина Волынец.

Людмила Любимцева.

Фото Виктор Чабан.