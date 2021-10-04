Вслед за Facebook и WhatsApp начались сбои в работе «ВКонтакте»
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Вслед за сбоями в работе сервисов Facebook, WhatsApp и Instagram по всему миру начались сбои и в работе социальной сети "ВКонтакте". Это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, пишет ren.tv.
Пик проблем зафиксирован на 19:41 по МСК.
Большая часть сообщивших о проблемах пользователей (44%) жаловались на сбои в работе приложения, 37% - на проблемы с веб-сайтом и 18% - на подключение сервера.
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