Вслед за Facebook и WhatsApp начались сбои в работе «ВКонтакте»

Вслед за сбоями в работе сервисов Facebook, WhatsApp и Instagram по всему миру начались сбои и в работе социальной сети "ВКонтакте". Это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, пишет ren.tv.

Пик проблем зафиксирован на 19:41 по МСК.

Большая часть сообщивших о проблемах пользователей (44%) жаловались на сбои в работе приложения, 37% - на проблемы с веб-сайтом и 18% - на подключение сервера.