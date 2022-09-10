Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day). Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Цель оказания первой медицинской помощи – проведение пострадавшему необходимых простейших медицинских мероприятий для спасения его жизни, уменьшения его страданий и предупреждения развития возможных осложнений. Профессионально такую помощь оказывают, конечно же, медики, но кроме них приемами оказания первой помощи обязаны владеть сотрудники полиции и спасатели.

Но, как показывает жизнь, ситуации, требующие оказания экстренной медицинской помощи, возникают чаще всего неожиданно, в условиях дефицита времени и нередко в отсутствие людей с медицинским образованием. Поэтому важно в таких ситуациях, когда дорога каждая секунда, всем, кто стал их участником, не поддаваться панике, действовать быстро и решительно.

По данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или утоплений, происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев инвалидности. Травмы и увечья являются основной причиной гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет и приводят к десяткам миллионов случаев обращений в больницы за неотложной помощью. Для России эта тема более чем актуальна, ведь по данным официальной статистики, за последние десятилетия травматизм занимает одно из ведущих мест среди показателей смертности и инвалидности в стране.

Но важно помнить, что оказание первой медицинской помощи особенно эффективно в течение первого так называемого «золотого часа». Поскольку именно в этот промежуток времени максимальные компенсаторные функции организма человека, получившего внезапные и серьезные повреждения, эффективно поддерживают его стабильное состояние.

Вот почему фактор времени имеет большое значение при оказании первой помощи пострадавшему. Считается, что если человек доставлен в больницу в течение первого часа после получения травмы, то это помогает обеспечить ему самый высокий уровень выживаемости и значительное снижение риска развития осложнений после травмы. Поэтому в современных условиях жизни общества скорая медицинская помощь остается одним из решающих факторов спасения жизни людей во всем мире.

Однако не всегда скорая помощь может прибыть вовремя на место происшествия. Поэтому умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия служб спасения может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. Важно осознавать, что никто не застрахован от несчастных случаев, и завтра на месте пострадавшего может оказаться любой из нас.

Поэтому в этот день в разных странах силами активистов и сотрудников Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и различных медицинских организаций проводятся акции и консультации о необходимости, важности и способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

По материалам calend.ru.