Всемирный день без табака – 2021: пора отказаться от табака

31 мая Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) призван в очередной раз донести до людей, какую опасность и вред несет курение собственному здоровью каждого и обществу в целом.

Цель кампании по случаю Всемирного дня без табака — посредством различных инициатив и цифровых инструментов помочь 100 миллионам человек во всем мире отказаться от табака.

Курение — это глобальная эпидемия, уносящая ежегодно до 8 миллионов жизней. Миллион из них — жертвы пассивного курения.

В нашей стране от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают около 16 тысяч человек. По статистике, в Беларуси курят 29,6 % населения в возрасте 18-69 лет.

Необходимо помнить, что как активное, так и пассивное курение вызывает серьезные сердечно-сосудистые и легочные заболевания, включая инфаркт миокарда, инсульт и рак легких. Поданным ВОЗ, курение является причиной 85 % смертельных исходов от рака легких, бронхов, трахеи, 16 % смертей от ишемической болезни сердца, 26 % смертей от туберкулеза, 24 % инфекций нижних дыхательных путей. Во всем мире тратится 1,4 миллиарда долларов в год на лечение болезней, связанных с курением.

Табак — это яд в любой форме. Нет ни одного исследования, подтверждающего, что другие формы курения, как электронные сигареты или устройства для нагревания табака менее вредны для здоровья. Никотин — токсин сам по себе, кроме того, в электронных сигаретах его концентрация выше, что ведет к более быстрому привыканию. Дети и подростки, пользующиеся электронными сигаретами, в два раза чаще становятся хроническими курильщиками в зрелом возрасте. Жидкости для этих устройств содержат другие химические вещества, ароматизаторы и красители. Кальян тоже не является более здоровой альтернативой, несмотря на распространенное заблуждение. Жевательный табак же, наоборот, более губителен для слизистых оболочек и ротовой полости, чем вдыхание табачного дыма.

Пандемия COVID-19 среди прочего напомнила людям о простых ценностях, которые мы обычно просто не замечаем. Например, о возможности свободно дышать.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала научный доклад, согласно которому курильщики тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, имеют большие шансы умереть, и им сложнее восстанавливаться после перенесенного заболевания.

В условиях пандемии COVID-19 миллионы потребителей табака захотели бросить курить. В то же время, отказаться от табака может быть не так просто, особенно с учетом дополнительного стресса из-за вызванных пандемией социальных и экономических трудностей.

О своем желании бросить курить заявляют около 780 миллионов человек во всем мире, но лишь 30% из них имеют доступ к средствам, способным помочь им преодолеть физическую и психологическую зависимость от табака. ВОЗ и ее партнеры намерены предоставить этим людям средства и ресурсы, которые помогут сделать попытку отказаться от табака.

ВОЗ учредила новую инициативу по обеспечению доступа к средствам для отказа от табака, которая, в частности, предполагает бесплатное предоставление цифровых консультаций.

В партнерстве с рядом компаний в технологической сфере, в том числе Facebook, WhatsApp и Soul Machines, ВОЗ занимается повышением осведомленности населения и помогает людям отказаться от курения при помощи чат-ботов и цифровых «работников здравоохранения». Например, работающий по принципу искусственного интеллекта цифровой консультант, получивший имя Флоренс, помогает составить персональный план по отказу от табака и рассказывает людям о доступных в их странах мобильных приложениях и бесплатных телефонных линиях по поддержке отказа от курения.

В мессенджере WhatsApp запущен челлендж «Откажись от табака» (Quit Challenge). Подписавшись на него, люди будут бесплатно получать на свои мобильные устройства сообщения с информацией о том, как бросить курить.

Эти и другие глобальные и региональные инструменты в поддержку отказа от табака будут задействованы в рамках кампании Всемирного дня без табака 2021 г., один из постулатов которой заключается в том, что эффективные услуги по отказу от курения способствуют улучшению здоровья, спасению жизней и экономии средств. Благодаря цифровым инструментам 1,3 миллиарда человек во всем мире смогут бросить курить.

31 мая во многих странах мира силами общественных и молодежных организаций проводятся различные акции и массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и отказа от курения.

Перед мировым сообществом поставлена задача — добиться того, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. Поэтому глобальной целью Всемирного дня без табака является содействие защите нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий для здоровья, но также и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием табачного дыма.

По материалам https://www.vip-clinic.by/.