Всебелорусская молитва “За Беларусь!” пройдет 3 июля
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В субботу 3 июля состоится всебелорусская молитва "За Беларусь!". Утренние богослужения пройдут во всех храмах, костелах, мечетях, синагогах традиционных конфессий Республики Беларусь, в том числе и Могилевской области .
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