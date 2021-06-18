Всебелорусская минута молчания пройдет 22 июня в 12.00
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22 июня в 12.00 Бобруйск присоединится к Всебелорусской минуте молчания, которую посвятят Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
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