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Всебелорусская минута молчания пройдет 22 июня в 12.00

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Всебелорусская минута молчания пройдет 22 июня в 12.00

22 июня в 12.00 Бобруйск присоединится к Всебелорусской минуте молчания, которую посвятят Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

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