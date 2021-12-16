Все равно творчество бы его нашло. О творчестве ремесленника Виктора Евдокимова

Кольца (со славянскими руническими надписями, с заклинаниями, витые, с орнаментом, с завитушками, с камнями, славянские «Шумящие»), печатки, фибулы, кулоны, колье с подвесками и без, броши, аграфы, кресты, браслеты на запястье и наплечные, шпильки для волос… – все эти украшения создает из меди, латуни, бронзы и мельхиора с помощью ковки и чеканки Виктор ЕВДОКИМОВ.

Родился будущий ремесленник во Владивостоке. Как многие советские мальчишки мечтал стать космонавтом, но всегда знал (уже как некоторые), что будет моряком. После восьмого класса парень прямой наводкой направился в «мореходку», отучился на электрика-­матроса, ходил «по волнам, по морям». Срочную службу проходил на тяжелом атомном ракетном крейсере «Фрунзе». Должность молодого человека в его личном деле значилась так: «чертежник чертежных и графических работ надводного корабля». Виктор ее определяет намного проще – «художником был».

Кстати, именно в армии юноша впервые взял в руки карандаш. Когда пришел в «учебку», встретил там земляка, почти «дембеля». Тот поинтересовался, умеет ли Витя рисовать, и взял в учение, пообещав научить художественным премудростям. Так благодаря стараниям учителя-приморца молодой человек открыл в себе «рисовательный» талант. Служил он на острове Русском, потому неудивительно, что основными темами рисунков тех служивых лет были модели кораблей, парусников и другого морского «транспорта».

Вернувшись из армии, Виктор продолжил ходить в море. Один из кораблей, на котором работал Евдокимов, около года стоял на рейде в ожидании отправки на ремонт в Китай. Планировалось, что команда вместе с ним отправится в Поднебесную. К счастью или нет, но с поездкой ничего не получилось. Без работы было бы сидеть глупо (да и материально невыгодно), и бывший «водоплавающий» стал вполне сухопутным – получил должность младшего оперуполномоченного уголовного розыска, которую и занимал до 1994 года.

У прабабушки Виктора была квартира в Бобруйске, куда задолго до того пере­ехали дедушка с бабушкой. Как-то бабуля позвала: «Надо бы повидаться, а то так и помру, не встретившись с внуком. Не волнуйся, деньги на дорогу туда и обратно найдем». И действительно переслали деньги на билет. Вот только на проездной документ во Владивосток средств не оказалось. Так и остался молодой человек в нашем городе на Березине (хоть с морем не сравнишь, а все же не маленький водоем).

Вскоре, можно сказать, случайно Витя встретил знакомого тренера по боксу – Геннадия Ивановича Ралдугина. Он помог с поступлением в строительное училище, которое парень окончил с красным дипломом, получив специальность газоэлектросварщика. А в учебном заведении познакомился с художником Олегом Савичевым. Новый приятель предложил «поднатаскать» Виктора для поступления в еще одно бобруйское училище, чтобы тот стал художником-­оформителем. И с этой задачей юноша успешно справился. Правда, закончить учебное заведение у него не получилось. Среди педагогов «пятнашки» был превосходный художник Юрий Иванович Никифоров. Когда он уволился и перешел в худо­жественную школу имени В.А. Домарада, ученик отправился вслед за учителем и трудился здесь с 1995-го по 1997-й.

Пару лет после этого работал, скажем так, где придется. В 2002-м произошла еще одна случайная судьбоносная встреча (как уже заметили читатели, именно неожиданности приводили героя этой статьи в совершенно новые области). Так вот, давний друг рассказал, что занимается исторической реконструкцией. Виктор взглянул на все это довольно скептически и подумал: «Ну надо же, взрослые дядьки в солдатики играют!» С товарищем, естественно, общаться продолжил. Однажды заглянул к приятелю в гости, а тот показал металлическую застежку для одежды. Витя сказал: «Я тоже могу такую сделать». Сделал. А вскоре ребята отправились на исторический фес­тиваль в Заславль и позвали с собой Виктора. Он тогда работал охранником на заводе и за несколько фестивальных дней заработал (разумеется, не с одной фибулой он туда отправился) две свои зарплаты. Отмечает, что такие мероприятия – это общение с единомышленниками, новые знакомства, любимое дело и неплохие деньги. В следующем году тоже попытал счастья на фестивале, снова удачно. Решил: почему бы не попробовать зарабатывать ремеслом, так сказать, на постоянной основе.

И больше не смотрел на историческую реконструкцию и стилизацию свысока и как на детскую игру, а стал создавать для этого зрелищного и интересного действа кольца, браслеты, фибулы и даже сумки, ремни и обувь. Постепенно начал работать и над современными украшениями. Хотя они носят этнический, а значит, исторический характер. Кстати, идеи для них находит в книгах. Кроме того, у Вити есть друг, который занимается изучением рун. Он предлагает, какие можно использовать (нанести на кольца, браслеты…) в качестве талисманов или заговоров на здоровье, на удачу, на любовь…

С сожалением отмечает ремесленник, что сейчас меньше ярмарок и фестивалей проводится. Растет и число мастеров, следовательно, конкуренция становится жестче, а количество покупателей уменьшается. А еще Виктор отмечает: возможно, если бы не встретились на пути «важные» люди, не занялся бы ремеслом. Но в одном уверен с абсолютной точностью: пусть в чем-то другом проявил бы себя, но творчество его нашло бы однозначно, ведь «если такая жилка есть, она есть».