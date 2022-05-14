«Все краски детства» отчитались бобруйчанам
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На сцене театра драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича прошел отчетный концерт творческих коллективов Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска "Все краски детства".
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