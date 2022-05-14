Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Фоторепортажи

«Все краски детства» отчитались бобруйчанам

49 0

«Все краски детства» отчитались бобруйчанам

На сцене театра драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича прошел отчетный концерт творческих коллективов Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска "Все краски детства".

Фото Александра Анташкевича

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »