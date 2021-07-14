Все, что вы хотели знать об обслуживании газового оборудования в Бобруйске. Отвечает специалист

Всем известно, что газ — удобный и один из самых дешевых видов топлива. Мы используем его для приготовления пищи, отопления жилья, горячего водоснабжения. Однако не стоит забывать, что газ из удобного помощника может превратиться в злейшего врага. Безаварийная эксплуатация внутренних газопроводов и газового оборудования в жилищном фонде обеспечивается своевременным выполнением их технического обслуживания, ремонта и диагностики технического состояния, соблюдением требований Правил пользования газом в быту и выполнения требований руководства по эксплуатации газового оборудования.

– Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования жилых и общественных зданий проводится в сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами, – рассказывает инспектор Бобруйского межрайонного отделения ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области. – Согласно требованиям актов законодательства Республики Беларусь в области газоснабжения, а также требования заводов изготовителей газового оборудования, в нашей стране установлен следующий порядок технического обслуживания газоиспользующего оборудования и газопроводов эксплуатируемых в жилищном фонде граждан:

- во всех домах через 5 лет после ввода в эксплуатацию (далее 1 раз в 10 лет) выполняется техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования без отключения от газораспределительной системы;

-1 раз в 10 лет выполняется техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом;

- техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов многоквартирных жилых домов сроком эксплуатации свыше 20 лет за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир без отключения от газораспределительной системы с устранением выявленных неисправностей;

- в домах, где установлены отопительные котлы и (или) газовые проточные водонагреватели, техническое обслуживание проводится не реже 1 раза в год, если иное не предусмотрено руководством по эксплуатации. Проводится проверка исправности автоматики безопасности оборудования, очистка его основных элементов, проверка всех соединительных узлов на наличие утечки газа, при необходимости, замена уплотнительного материала и промывка теплообменника.

Работы по техническому обслуживанию могут выполнять как работниками газоснабжающей организации, так и сервисного центра. Сервисный центр – это организация или индивидуальный предприниматель, заключивший с газоснабжающей организацией договор о проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования у потребителей газа.

Согласно Правил пользования газом в быту (далее – Правила), потребитель обязан неукоснительно соблюдать: - обеспечивать беспрепятственный доступ к газовому оборудованию, внутренним газопроводам, вводному газопроводу, газопроводам-вводам, работникам газоснабжающей организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газоиспользующего оборудования, работникам Госэнергогазнадзора для осуществления государственного газового надзора; - по истечении нормативного срока эксплуатации газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования (но не свыше 20 лет), произвести его замену или заключить договор со специализированной организацией на проведение диагностики его технического состояния в целях определения остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации; - по предписанию газоснабжающей организации приобретать газоиспользующее оборудование для замены непригодного к дальнейшей эксплуатации; - обеспечивать своевременную проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов в соответствии Правилами;