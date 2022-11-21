Время зимних забав. О чем нужно помнить?

В Бобруйске снежно, как же долго мы этого ждали. Кому беспокоиться об отоплении и чистых нескользких дорожках, а кому и ловить момент. Любимая забава детства. Крутая горка и полет с нее на санках. Сейчас на смену санкам пришли тюбинги, именуемые в простонародье «ватрушки». Хоть название у них и вкусное, безопаснее от этого они не становятся. Сегодня наша памятка посвящена технике безопасности при катании на тюбинге.

Сноутьюбы, они же тюбы, они же «ватрушки», они же «плюшки» представляют собой снежные санки в виде пластиковой оболочки со вставленной внутрь надувной камерой, которые нужны для катания с горок по снежной, снежно-ледяной или ледяной поверхности. Тюбинг способен развить большую скорость и в этот момент становится практически неуправляемым. Именно поэтому тюб признан самым травмоопасным зимним развлечением, так как правила безопасности мало кто соблюдает.

Не будет лишним напомнить о трагедии 2019 года в Могилеве. Несчастный случай произошел поздно вечером 6 января в могилевском парке Подниколье. Парень, катаясь на тюбинге с горы, ударился о столб и погиб. По словам свидетелей трагедии, двое молодых людей катались на тюбингах с горы. Во время очередного спуска одному из них удалось объехать столб, второй врезался в него с лету, ударился головой и потерял сознание. Парню пытались помочь очевидцы и бригада скорой помощи, но спасти его не удалось. Горка в парке Подниколье Могилева рядом с каскадным фонтаном не предназначена для зимних забав, ее стихийно организовали сами местные жители.

Общественность призывает предупредить такие происшествия, поэтому лучше следовать нескольким просты правилам и оставить этот снежный день без травм.

Выбираем место

Выбирая подходящее место для катания на «ватрушках», стоит знать ряд особенностей.

Снежный склон должен быть некрутым, без резких поворотов, его угол должен составлять максимум 20 градусов.

На трассе должны отсутствовать деревья, кусты, столбы, выступающие камни, ямы, бугры, всё, что может повредить корпус тюбинга.

В случае, если трасса ледяная, а не снежная, то нужно выбирать тюбы, учитывая эту особенность – для ледяных трасс делают тюбы с пластиковым дном, которые на снегу скользят гораздо хуже.

Если трасса специально оборудована, то на ней должны быть бортики, чтобы «ватрушки» не вылетали за пределы зоны катания. Также на горках должен быть человек, который отвечает за безопасность спуска и за соблюдение интервалов спуска людей.

У тюбов есть такая особенность – у них нет системы управления и торможения, следовательно, выбирать трассу нужно, отталкиваясь и от этой особенности тоже. Трасса должна иметь возможность длительного торможения в конце спуска.

Также стоит соблюдать очерёдность и дистанцию, если на трассе не один человек, а несколько.

Что запрещено во время катания на «ватрушке»

Нельзя:

производить спуск с трамплинов, обледенелых или бесснежных участков склона;

кататься стоя, лёжа, стараться выпрыгнуть из тюба во время движения;

разбегаться перед спуском;

привязывать «ватрушки» к автомобилям, снегоходам и другим транспортным средствам;

если тюб одноместный, то использовать его должен один человек, а не несколько, так как это приведёт к перегрузу, что может быть чревато;

связывать между собой несколько тюбов;

кататься на «ватрушке» в состоянии алкогольного опьянения.

Это вид зимней забавы пользуется повышенным спросом у детей, следовательно, родители должны больше внимания уделять своим детям во время катания. Помимо того, что родители должны объяснить детям правила поведения на горке, их не стоит отпускать кататься одних. Катание должно проходить под строгим контролем взрослых.

Техника безопасности при катании на тюбингах

Самое главное – держаться за ручки тюба. Надувные «ватрушки» диаметром меньше 115 см должны иметь две ручки, на остальных от четырёх до шести. Это нужно для того, чтобы удобнее за них держаться в зависимости от выбранной позы.

Выбирать тюб нужно под конкретного человека, его параметры и габариты. Слишком большие или слишком маленькие тюбы с неудобным сиденьем способны увеличить риск получения травмы.

Чтобы катание было безопасным, необходимо удобно устроиться на сиденье, оно должно быть широким и подходить конкретному человеку.

Во время скольжения голова должна быть наклонена немного вперёд, а ноги не должны касаться земли. Руками нужно крепко держаться за ручки, чтобы не вылететь из тюба.

Во время торможения нельзя использовать руки и ноги, лучше повернуть ватрушку, чтобы избежать столкновения или перевернуть её, чтобы не сломать конечности.

Несмотря на все опасности, которые таит в себе эта зимняя забава, не стоит отказываться от катания на ватрушках совсем, чтобы избежать травм. Соблюдая технику безопасности и учитывая все нюансы, можно наслаждаться, спускаясь с горки под весёлый смех и видя радость на лице своего ребёнка.

К слову, средняя цена в магазинах и на рынках города составляет 50 рублей. А одни из самых излюбленных мест для катаний - спуск к реке у санатория им. Ленина и территория за Дворцом искусств Бобруйска.