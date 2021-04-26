Вред и польза соли

Соль, является незаменимым веществом для правильного функционирования человеческого организма. Поваренная соль является основополагающим строительным элементом нашего организма так же, как и вода. Она участвует во многих биохимических процессах в организме. Соль не производится нашим организмом и поступает извне. Суточная норма соли — 5 г (чайная ложка).

Недостаток соли в организме имеет пагубные последствия: прекращается обновление клеток и ограничивается их рост, что впоследствии может привести к гибели клеток. Соленый вкус активизирует слюновыделение, что особенно важно для переваривания пищи. Помимо слюны натрий и хлор присутствуют также в поджелудочном соке, желчи и участвуют в пищеварении на разных уровнях. Натрий способствует усвоению углеводов, а хлор, в форме соляной кислоты, ускоряет переваривание белков. Кроме, того хлористый натрий поддерживает энергетический обмен внутри клеток. Соль регулирует циркуляцию жидкостей в организме, ответственна за разжижение крови и лимфы, а также выведения углекислого газа.

Несмотря на важную функцию хлористого натрия для нашего организма есть у него и недостатки. Большое значение имеет соль в регулировке кровяного давления, повышение которого часто ставят именно соли в вину. Избыточная соль откладывается в суставах, в почках. Повышенное содержание соли в крови способствует развитию атеросклероза.

В различных видах и объемах соль содержится практически во всех продуктах. Самыми солеными являются: хлеб, колбасные изделия, копченые продукты, фастфуд, полуфабрикаты,бульонные кубики, консервы, чипсы, оливки, томатный сок, майонез, соевый и другие соусы.

Как правильно снижать потребление соли? Рекомендуется снижать потребление соли постепенно:

заменять соль различными приправами с ярким вкусом (чеснок, любой лук, перец);

cолить еду не во время приготовления, а перед принятием пищи;

внимательно изучать состав на этикетках готовых продуктов (часто производитель не указывает количество соли, маскируя ее натрием, среднесуточная норма потребления натрия- 1,5 г);

обогащать рацион продуктами, содержащими калий (чернослив, курага, изюм, морская капуста).

Существует несколько видов соли: один из самый полезный видов соли -морская соль , она обогащена минералами. Если Вы заботитесь о своем здоровье, то стоит употреблять в пищу именно этот вид. Существует и такой вид соли, как диетическая. В нем снижено содержание натрия, но зато добавлены важные для полноценной работы сердца и сосудов магний и калий. Соль-экстра, является «агрессивным» видом соли, ибо не содержит в себе ничего кроме чистого хлорида натрия. Все дополнительные микроэлементы уничтожены в результате выпаривания воды из нее при очистке содой.

Отдельного разговора заслуживает соль йодированная. Сегодня самым надежным и простым способом эффективной профилактики дефицита йода является йодирование пищевой поваренной соли. Огромное преимущество этого способа в том, что соль потребляется почти всеми людьми в течение всего года.

На потребительском рынке города представлен широкий ассортимент пищевой поваренной соли. Потребитель сам должен решить и сделать выбор какую соль и в каком количестве употреблять в пищу.

Солите в меру!

Заведующий отделения

гигиены питания

УЗ «Бобруйский зонЦГЭ»

Парамонова О.С.