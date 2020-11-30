Врачи в Москве отмечают снижение антител к коронавирусу у пациентов спустя четыре месяца

Количество антител в крови переболевших COVID-19 жителей Москвы начинает снижаться к четвертому месяцу, но при повторной встрече с инфекцией организм снова начинает активно создавать антитела. Об этом сообщил в понедельник главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Самое большое разочарование, подводя итоги, что за год мы так и не смогли найти целенаправленной терапии. Нет лекарственного препарата, который со стопроцентным механизмом действия редуцировал и убивал бы вирус. <…> Очень ждем вакцинацию и естественный иммунитет. Все не так просто, вот прошло четыре месяца, и мы прекрасно понимаем, что сейчас концентрация иммуноглобулина G к четвертому месяцу снижается", - сказал Проценко.

Он добавил, что это не значит, что люди лишаются иммунитета. Это значит, что при повторном контакте и при повторном инфицировании, которые есть, но их очень мало, организм начинает очень быстро гиперпродукцию антител с удалением вируса.