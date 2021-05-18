Врач-эпидемиолог назвала продукты, наиболее благоприятные для микроорганизмов

Благоприятной средой для размножения микроорганизмов могут оказаться многие продукты питания, сообщила врач-эпидемиолог противоэпидемиологического отделения ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Анастасия Бабило.

"Пищевые продукты являются благоприятной средой не только для сохранения, но и размножения микроорганизмов. Все зависит от того, какой это пищевой продукт, сколько туда попало микроорганизмов и каковы были температурные условия приготовления и хранения", - сказала Анастасия Бабило. Наиболее опасными с точки зрения эпидемиологии, по ее словам, являются многокомпонентные салаты, заливные блюда, кондитерские изделия, готовые мясные и рыбные блюда, а также блюда из яиц.

Инкубационный период для острых кишечных инфекций составляет от нескольких часов до семи суток, чаще это 1-3 дня. У заболевших отмечаются повышение температуры тела, боли в животе, тошнота, рвота, диарея. При появлении таких симптомов рекомендуется обратиться к врачу за назначением лечения.

В связи с предстоящим пляжным сезоном заведующая отделением гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ольга Тимошенко обратила внимание на то, что продукты питания в зоне отдыха следует выбирать особенно тщательно. В первую очередь необходимо обращать внимание на условия, в которых они реализуются. Если продаются скоропортящиеся пищевые продукты, обязательно должно быть холодильное оборудование. Продавцы должны соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия: носить маску, а также иметь документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Отдельно заведующая отделением остановилась на стихийных рынках. Она подчеркнула, что такая торговля, как правило, осуществляется в местах, не приспособленных для этого. Это могут быть тротуары, парковки, входы и выходы из метро. В таких местах остаются как пищевые, так и бытовые отходы, которые создают условия для появления и размножения грызунов и насекомых.

"Что касается реализации продуктов питания, то при такой торговле отсутствует необходимое как торговое, так и холодильное оборудование, элементарные условия для соблюдения правил личной гигиены", - добавила она. Более того, продавцы не имеют медицинских справок о состоянии здоровья, а продаваемая продукция - документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.

Специалист обратила особое внимание: употребление консервированной продукции и вяленых продуктов домашнего приготовления может привести к возникновению такого серьезного заболевания, как ботулизм, его последствия очень серьезные - вплоть до летального исхода.

"Торгующие в неустановленных местах не гарантируют соблюдение прав потребителя. При покупке некачественных продуктов их невозможно ни обменять, ни получить какую-то компенсацию, а в случае отравления практически невозможно установить причинно-следственную связь", - подчеркнула Ольга Тимошенко.

Санитарно-эпидемиологическая служба напоминает: не стоит покупать продукцию в местах несанкционированной торговли. "До тех пор, пока граждане будут откликаться на предложения уличных торговцев, проблема так называемых стихийных рынков будет оставаться", - отметила Ольга Тимошенко.

Главный специалист отдела торговли и услуг главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ольга Цыбульская добавила, что за несанкционированную торговлю предусмотрена административная ответственность. Размер штрафов - до 50 базовых величин.