Возвращая забытые имена. В Бобруйске проходит выставка живописи художника Павла Костко

Геннадий Романович проводит кропотливую исследовательскую работу, по крупицам собирая информацию о художниках того времени в архивах и библиотеках, общаясь с их родственниками. Выставка Павла Костко «Безмятежный мой край» открылась благодаря сотрудничеству художественного музея с сыном живописца Александром Костко и с коллегами из Бобруйского краеведческого музея.

– Приятно отметить, насколько бережно Александр Павлович относится к памяти отца: его работы, каждый документ, огромное количество материалов, грамоты, награды, фотографии хранятся в семье многие годы. Честь и хвала ему за это, – сказал Геннадий Благутин.

В выставочном зале на открытии экспозиции сын художника Александр Костко искренне поблагодарил сотрудников художественного музея за проделанную большую работу. К его словам присоединилась двоюродная сестра Людмила Белявская: «Мне очень приятно присутствовать на этой выставке, большое спасибо организаторам. Александр – достойный сын своего отца. Павел Тимофеевич был замечательным человеком, неординарной личностью. Он родился в простой семье, но все дети отличались художественными наклонностями: старший брат был главным архитектором, средний – фотографом. Это была замечательная семья, у них был теплый гостеприимный дом, где часто жили родственники. Я бывала в мастерской, в доме, видела какие-то отдельные работы, а здесь на выставке все картины собрались вместе, и это замечательно!»

«Безмятежный мой край» – это пейзажи и натюрморты, портреты и этюды, на которых сюжеты и наблюдения из повседневной жизни, военного периода, природа родной земли, а еще это старые фотографии из семейного альбома.

– Мне посчастливилось застать поколение художников-фронтовиков, несколько из которых работали в Бобруйске. Это были люди, вызывавшие уважение, – говорит художник Анатолий Концуб. – И вот теперь, когда мы открываем для себя их работы, видим, что это очень хорошая серьезная школа, достойная живопись. Поколение художников, которые были не на слуху, но это люди высокого профессионализма, высокого духа и заслуживают остаться в истории, чтобы их помнили. Надо искать и возвращать их имена. Думаю то, что делает наш художественный музей – благородное великое дело.

– Можно сказать, что мы перевернули еще одну страницу художественной книги Бобруйска. Вы не представляете, сколько ведется у нас работы для того, чтобы открывать эти достойные страницы. И быстро не получается. Но мы будем продолжать работу, – отметила директор художественного музея Светлана Привалова. – Сегодня вы видите, насколько восхитительная выставка Павла Костко, есть картины абсолютно очаровательные, тонкие по цвету, одухотворенные. Художник чувствует воздух, пространство. Замечательные работы! Я думаю, вы разделите со мной наслаждение настоящим искусством.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.