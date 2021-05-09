Возложения, шествие, парад. В День Победы в Бобруйске проходят торжественные мероприятия

Утро 9 Мая в Бобруйске началось с торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. После возложения цветов и венков к памятникам и местам захоронений воинов, погибших в годы войны, прошло построение праздничной колонны. В рамках республиканской патриотической акции «Беларусь помнит» шествие с участием ветеранов Великой Отечественной, руководства города, представителей трудовых коллективов, воинов Бобруйского гарнизона, молодежи и общественности двигалось от улицы Минской и улицы Карбышева, чтобы встретиться на Социалистической и вместе под музыку военного оркестра дойти до площади Победы. Праздничную колонну с флажками, шариками, цветами радостно приветствовали школьники и жители города.

В полдень на площади Победы возложили цветы и венки к памятнику-танку, с портретами дедов и прадедов прошел «Бессмертный полк», а затем состоялся митинг и парад воинов Бобруйского гарнизона. С приветственным словом и поздравлениями к ветеранам и гостям мероприятия обратился председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев. Ветеран войны, разведчик партизанского отряда «Красный Октябрь» Михаил Волчек вспомнил события военных лет, поздравил с праздником начальник Бобруйского гарнизона, подполковник Игорь Круглик. Благодарные слова ветеранам за Победу, мужество и героизм от всей бобруйской молодежи сказал учащийся СШ №27 Егор Кипель.

Вечная память погибшим в боях. Вечная благодарность воинам, подарившим нам будущее. Беларусь помнит!

В этот особый день юные бобруйчане впервые произнесли слова торжественной клятвы и были приняты в ряды пионеров.

Праздничная программа продолжилась концертом. До вечера на площади Победы будут работать торговые ряды, полевая кухня, выставка военной техники и тематические площадки.