ВОЗ: загрязнение воздуха представляет большую угрозу для продолжительности жизни людей

Ученые посчитали, на сколько лет сокращается жизнь из-за грязного воздуха, сообщает CNN со ссылкой на отчет, опубликованный Всемирной организацией здравоохранения.

В отчете говорится, что загрязнение воздуха представляет большую угрозу для продолжительности жизни людей, чем курение, ВИЧ/СПИД и даже война. В странах, где уровень загрязнения воздуха превышает установленные стандарты ВОЗ, люди живут в среднем на 2,2 года меньше.

Согласно индексу качества воздуха, который ежегодно публикует Институт энергетической политики Чикагского университета, самый высокий уровень загрязнения воздуха в мире наблюдается в Индии. В среднем продолжительность жизни там сокращается на 5,9 года. В северной Индии уровень загрязнения воздуха более чем в 10 раз выше, чем где-либо на планете. В некоторых частях этого региона, включая города Дели и Калькутту, жители могут потерять в среднем до девяти лет своей жизни.

После Индии по уровню загрязнения воздуха следует Бангладеш, жители которого теряют в среднем 5,4 года ожидаемой продолжительности жизни, за ним Непал - 5 лет, Пакистан - 3,9 года и Сингапур - 3,8 года.

В докладе говорится, что в Центральной и Западной Африке вредное воздействие загрязнения воздуха на продолжительность жизни сопоставимо с последствиями таких хорошо известных угроз, как ВИЧ/СПИД и малярия.

Авторы отчета заявили, что загрязнение воздуха в первую очередь вызвано использованием ископаемого топлива, что создает "глобальную проблему, требующую жесткой политики на всех уровнях". Ученые призвали правительства всех стран реализовать политику по снижению зависимости от таких видов топлива, как уголь, нефть и газ.

Исследователи также отметили, что за время пандемии воздух стал чище, поскольку было сокращено количество авиаперелетов, автотранспорта на дорогах, выбросов заводов и фабрик. Но в то же время в некоторых частях мира наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха, вызванный лесными пожарами. В США смог от непрекращающихся лесных пожаров в некоторых штатах распространился по стране, оказав влияние на качество воздуха даже в Нью-Йорке.

"Эти события показывают, что загрязнение воздуха является не только глобальной проблемой, но и связано с изменением климата. Обе проблемы в первую очередь вызваны одним и тем же виновником: выбросами ископаемого топлива от электростанций, транспортных средств и других промышленных источников", - говорится в отчете.

Как передает газета "Известия", представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, выступая на сессии Восточного экономического форума, заявила, что загрязнение воздуха является фактором 16% всех смертей от хронических инфекционных заболеваний. Она отметила, что раньше принято было говорить о четырех основных причинах сокращения продолжительности жизни. Это алкоголь, табак, малоподвижный образ жизни, а также неадекватная диета. Однако в 2016 году был выявлен еще один параметр - загрязнение воздуха. По ее словам, в основном это можно наблюдать в городах - двигателях экономики. Поэтому важно развивать "зеленые" и "голубые" городские зоны. Вместе с этим Мелита Вуйнович предупредила о неэффективности таких мер без организации активного образа жизни населения.

В ноябре текущего года мировые лидеры соберутся в шотландском городе Глазго для участия в международных переговорах по климату. В том числе будет подниматься вопрос проблемы загрязнения воздуха.