ВОЗ сообщила об увеличении смертности от ковида на 65% за четыре недели

В мире с 2 по 29 января около 20 млн человек получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию, а более 114 тыс. умерли. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Число летальных исходов выросло на 65% по сравнению с предыдущими 28 днями, число случаев инфицирования уменьшилось на 78%.

В Китае за 28 дней было выявлено 11 354 058 заразившихся. Далее следуют Япония (3 207 097), США (1 513 538), Республика Корея (1 032 801) и Бразилия (459 986). В Китае зафиксировано больше всего умерших в период с 2 по 29 января - 62 759. Затем идут США (14 625), Япония (10 122), Великобритания (3 137) и Бразилия (2 889).

На 1 февраля в ВОЗ поступили сведения о 753 651 712 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 813 845 умерших. За последние сутки выявлено 157 092 случая инфицирования, умерли 720 человек.

По материалам belta.by.