ВОЗ: новости о разработке вакцин вселяют надежду на победу над COVID-19

Позитивные новости о продвижении в разработке вакцин от коронавируса вселяют реальную надежду на победу над пандемией COVID-19. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Благодаря последним положительным новостям по поводу испытаний вакцин свет в конце этого длинного темного туннеля становится ярче, - сказал он. - Сейчас имеется реальная надежда на то, что вакцины - в сочетании с другими опробованными и протестированными мерами в области общественного здравоохранения - помогут положить конец пандемии COVID-19".

Глава ВОЗ напомнил о новых стандартах разработки вакцин, которые установили ученые. Теперь мировому сообществу нужно "установить новые стандарты доступа" к препаратам. По словам Гебрейесуса, все правительства хотят сделать все возможное для защиты своего населения и "существует реальный риск того, что самые бедные и уязвимые будут растоптаны в гонке за вакцинами".

Тедрос Аданом Гебрейесус также сообщил, что на реализацию задач международной инициативы ACT-Accelerator, направленной на обеспечение всеобщего доступа к вакцинам от коронавируса, тестам и терапевтическим средствам, нужно срочно изыскать $4,38 млрд. Это позволит обеспечить массовое приобретение и доставку вакцин, средств тестирования и лечения. "В 2021 году потребуется еще $23,8 млрд", - отметил глава ВОЗ, добавив, что к механизму COVAX по обеспечению на справедливой основе всех стран вакцинами уже присоединились 187 государств.