ВОЗ назначила нового представителя в Беларуси
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Им стал доктор Масуд Дара. Сегодня его встречали в Минздраве. Профессиональная карьера Дары началась с должности врача, ответственного за диагностику и лечение больных туберкулезом в Иране. Медицинское образование получил в Лондоне и Гарварде. С 2012-го года он работает в европейском офисе ВОЗ в Брюсселе.
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