ВОЗ: бросать курить лучше во время отпуска

Координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович считает, что лучше бросать курить в период отпуска. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню без табака (31 мая).

"Первый шаг, который должен сделать пациент, чтобы прекратить курить, - предусмотреть в течение месяца день полного прекращения курения. Эти удобно 31 мая: начинается лето и отпускная кампания. Опыт показывает, что лучше всего бросить курить в период отпуска, когда меньше стресса, меньше привычной обстановки. А для успешной попытки очень важны первые две недели", - сказал Валентин Русович.

Он дал и другие практические советы тем, кто хотел бы побороть зависимость. Таких, согласно опросу, в Беларуси около 70%. "Второй этап - выбросить сигареты, пепельницы, все, что может напоминать о курении, рассказать о своем желании близким и на работе, то есть взять на себя обязательства, еще лучше поспорить. Это придает дополнительную мотивацию", - уверен представитель ВОЗ.

Если человек выкуривает 10 сигарет в день и более, ему может потребоваться никотинзаместительная терапия. Подойдут никотинсодержащие жевательные резинки, которые можно жевать в течение 3-5 месяцев, постепенно уменьшая их потребление. Очень удобны и никотиновые пластыри, которые значительно увеличивают эффективность попытки.

По словам Валентина Русовича, бросают люди не из-за страха, а в связи с мотивацией чего-то достичь. Он отметил, что после прекращения курения риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается сразу и продолжает снижаться в течение пяти лет. Если человек бросает курить в среднем возрасте, риск онкологических заболеваний снижается практически в два раза и не сильно превышает риск у никогда не куривших. Более того, отказ от курения экономит немалые средства.

В Беларуси проходит республиканская информационно-образовательная антитабачная акция, во время которой население информируют о негативном воздействии никотина на организм, способах отказа от табачной и нетабачной никотинсодержащей продукции, а также о лечении никотиновой зависимости.

ВОЗ в 2021 году проводит годовую глобальную кампанию "Пандемия COVID-19 - повод отказаться от табака". Выпущен новый чат-бот в приложении WhatsApp "Откажись от табака" (Quit tobacco today!), опубликован документ "Более 100 причин для отказа от табака". Информационная кампания поможет минимум 100 млн человек, пытающихся избавиться от пагубной привычки, поддерживать связь с сообществами бросающих курить.

Во всем мире желание бросить курить выражают 780 млн человек, но только 30% из них имеют доступ к тем видам помощи, которые этому способствуют. ВОЗ совместно с партнерами обеспечивает людей необходимыми ресурсами, повышающими шансы на успех. Бросающим курить предложены инструменты как глобального, так и регионального уровня. Электронный медицинский специалист ВОЗ уже круглосуточно помогает людям отказаться от табака, общаясь с ними на русском, английском, арабском, китайском, французском и испанском языках.