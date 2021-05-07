Воспитанники ГУО “Ясли-сад №57” почтили минутой молчания память солдат, погибших в боях при освобождении Бобруйска
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