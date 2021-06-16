Воспитанники детской школы изобразительных искусств имени Домарада приняли участие в пленэре «Красота живет повсюду»

– На протяжении учебного года мы с ребятами обычно встречаемся на занятиях по расписанию два-три раза в неделю, рисуем на заданные темы. А здесь каждый день младшие и старшие дети ходят вместе, знакомятся, общаются. Они с большим энтузиазмом включались в работу. Во время пленэра учащиеся даже раскрываются по-другому. Сами педагоги иногда не ожидают, что ребенок может так проявить себя и показать такой высокий результат. Пленэр стимулирует к творчеству, к плодотворной работе. Наши ребята получают массу позитивных впечатлений и общаются с новыми люди, расширяют кругозор, – рассказала директор школы Марина Арасланова.

Совершенно случайно на пленэре познакомились с человеком, который нашел историческую ценность – княжеский шлем X века. Встретились с экскурсоводом, которая так увлекательно рассказала о старых домах и крепости, что дети просто заслушались. Когда рисовали храм иконы Божьей матери «Целительница», священник пригласил детей на экскурсию на колокольню: посмотрели, послушали и сами попробовали позвонить в колокола. Как познавательно! И сколько эмоций!

Много чего еще было за эти две насыщенные событиями недели. Запомнилось всем открытие пленэра, когда в Международный день защиты детей для первоклассников в школе неожиданно устроили настоящий праздник, угостив двумя огромными тортами (спонсором выступила Первомайская районная организация РОО «Белая Русь»).