Воспитанники детской школы изобразительных искусств имени Домарада приняли участие в пленэре «Красота живет повсюду»
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Две недели июня педагоги и учащиеся детской школы изобразительных искусств имени В.А. Домарада участвовали по учебной программе в пленэре «Красота живет повсюду». С понедельника по субботу около 250 ребят «растекались» по всему Бобруйску небольшими группками во главе с наставником, выбирая для творческих работ узнаваемые старые домики, интересные детали архитектуры, великолепные городские и окрестные пейзажи. Старинная крепость, речной порт, прелестные дворики Ленгородка с котиками в окнах, берега Березины, скверик с голубями возле Дома связи, озеро у санатория «Шинник», зеленый дом купчихи Кацнельсон, «Чырвоная вежа» и Шура Балаганов… Необыкновенно вдохновенная атмосфера пленэра отразилась на фотографиях и видео (даже с высоты птичьего полета благодаря дрону), которыми постоянно обменивались педагоги.
– На протяжении учебного года мы с ребятами обычно встречаемся на занятиях по расписанию два-три раза в неделю, рисуем на заданные темы. А здесь каждый день младшие и старшие дети ходят вместе, знакомятся, общаются. Они с большим энтузиазмом включались в работу. Во время пленэра учащиеся даже раскрываются по-другому. Сами педагоги иногда не ожидают, что ребенок может так проявить себя и показать такой высокий результат. Пленэр стимулирует к творчеству, к плодотворной работе. Наши ребята получают массу позитивных впечатлений и общаются с новыми люди, расширяют кругозор, – рассказала директор школы Марина Арасланова.
Совершенно случайно на пленэре познакомились с человеком, который нашел историческую ценность – княжеский шлем X века. Встретились с экскурсоводом, которая так увлекательно рассказала о старых домах и крепости, что дети просто заслушались. Когда рисовали храм иконы Божьей матери «Целительница», священник пригласил детей на экскурсию на колокольню: посмотрели, послушали и сами попробовали позвонить в колокола. Как познавательно! И сколько эмоций!
Много чего еще было за эти две насыщенные событиями недели. Запомнилось всем открытие пленэра, когда в Международный день защиты детей для первоклассников в школе неожиданно устроили настоящий праздник, угостив двумя огромными тортами (спонсором выступила Первомайская районная организация РОО «Белая Русь»).
3 июня участвовали в мероприятии «Солнышко светит, и смеются дети», посетив в Центре досуга и творчества выставку юной художницы из Минска. После пленэра водонасосные здания «Водоканала» на проспекте Георгиевском и улице Ковзана преобразились: педагоги со старшими детьми расписали стены, на которых теперь можно полюбоваться стремительной Березиной. В художественном музее ребята попробовали делать копии работ профессиональных мастеров. Это сложное задание учит четко передать размер, подобрать оттенки, сочетание и смешение цвета, уловить характер и стиль художника, оттачивает технику. И надо сказать, что получилось у всех замечательно.
Дни пролетели незаметно. 14 июня педагоги оценили результаты пленэра и остались очень довольны. По итогам в художественной школе пройдет выставка лучших работ, на которых запечатлен наш город. Детские рисунки заставляют посмотреть на знакомые бобруйские местечки совсем другими глазами.