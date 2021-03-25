Воспитанники Центра туризма проверили на практике знания по спортивному ориентированию

Ранним, субботним, солнечным утром 80 участников из ГУО «ЦТКиЭ г. Бобруйска» вышли на спортивный полигон Еловики -1, чтобы найти клад и проверить на практике свои знания по спортивному ориентированию.

Маршрут составлял 4 км 125 м птичьего полёта, на котором были расставлены 15 контрольных пунктов (КП) с заданиями, выполнение которых давало возможность перейти на следующий этап и получить заветную часть ключа от места, где скрыт клад. Все участники находили старт самостоятельно – для этого, организаторы выслали педагогам дополнительного образования (капитанам) координаты и, используя навигационную программу MAPS.ME, команды приходили в условленное место. Чтобы получить «секретную» карту и маршрутный лист ребята разгадывали топографический кроссворд, после чего выдвигались на тропу приключений. Ориентироваться на местности по карте приходилось разными способами: то маршрут пролегал в заданном направлении, то его сменяла маркированная трасса (провешенные сигнальные ленточки на маршруте), то по нанесенной линии в карте необходимо было сверять своё место положения и двигаться согласно направлению, а некоторые КП приходилось находить по координатам азимута. Дополнением к загадке были предусмотрены навигационные координаты и, при условии, если команда в строгой последовательности находила КП, то по ним она так же могла вычислить место последней подсказки с помощью смартфона.

Камень возле озера санатория «Шинник» - стал ключом квеста, и только последняя подсказка на камне «спроси у рыбака», отделяла любителей приключений от клада. Рыбаков на озере в этот день было немного, поэтому вычислить организатора квеста, закинувшего «донки» под лёд не составила труда. Путешественники, как на рыбалке, тянули за бечевку и доставали со дна из ледяной воды походные «сокровища» - сгущенку, тушенку, шоколадные батончики и конфеты. Приятным сюрпризом от организаторов квеста стало то, что для всех участников прошедших путь, предусматривался клад, но об этом команда-участница узнавала только на финише.

В этот день многие ребята после двухчасовой прогулки по «зашифрованному» лесу не сразу разбежались по домам – был ещё костер, горячий чай и приятные беседы в кругу единомышленников.