Воспитание без духовности — точно дом без прочного фундамента: как работает духовно-просветительский центр в Бобруйске

В канун Нового года Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение". Среди лауреатов - директор Духовно-просветительского центра прихода храма в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы в Бобруйске Василий Баранчук и настоятель прихода этого храма протоиерей Виктор Толох. За свое существование центр стал местом притяжения не только для детей и молодежи, но и для взрослых православных. Здесь уверены - воспитание и образование детей не может происходить без духовного развития. А в современном мире, поделились с корреспондентами БЕЛТА Василий Баранчук и отец Виктор, забота о душе приобрела особое и важное значение.

История духовно-просветительского центра началась с 2004 года. Как вспоминает директор центра, тогда им отдали здание бывшего детского сада, которое уже много лет не эксплуатировалось. "Идея создать особую школу появилась у ныне покойного отца Алексея Коноплева. Он стал нашим идейным вдохновителем, а я помогал с ремонтом как спонсор. Приятно, что рядом с нами собралась настоящая команда, которая тоже прониклась идеей, - вспоминает он. - Где-то с 1994 года был прихожанином храма, где настоятелем был отец Алексей. Мы с женой венчались в 1996 году. И с этого времени я считаю себя истинным христианином".

Василий Баранчук - владелец фирмы "Барро". "Была возможность помочь. Я всегда был уверен в том, что если у тебя все хорошо, нужно этим делиться. А лучше всего, по моему мнению, делиться с церковью. Я поставил себе такую задачу и стал понемногу ее реализовывать. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь взамен", - рассуждает он.

Василий Баранчук

Тогда перед большой и сплоченной командой стояла большая цель: создать не только школу с изучением православия, но и организовать настоящий православный центр, который станет местом притяжения и воспитания детей и молодежи. "Цель стояла глобальная. Нашему приходу тогда отдали еще шесть зданий Бобруйской крепости. Отец Алексей хотел сделать не только начальную школу. На то время планировали сделать там школу с 11-летним обучением и там же сделать приют для пожилых людей. И тогда бы дети постарше смогли бы помогать в уходе за ними, общаться и помогать старикам. Это было бы наглядное проявление любви", - рассказывает он.

Но в планы вмешалась судьба. В 2009 году отец Алексей трагически погиб. "Он был очень неординарным и инициативным человеком. Он был компетентен во многих вопросах. Он старался быстро жить. Полностью реализовать задуманное у меня не получилось - текущая деятельность отнимала много времени, - делится директор центра. - Но мы продолжили его дело. У нас поменялось несколько батюшек. И вот с приходом отца Виктора наше развитие стало продолжаться".

Протоиерей Виктор Толох

Духовно-просветительский центр сегодня - это учебные аудитории начальных классов гимназии №3 Бобруйска. Обучение здесь построено на православных культурных традициях нашей страны. Дети оканчивают тут начальную школу, после чего продолжают учиться в обычных школах или гимназиях. Здесь же есть воскресная школа для детей, обустроена большая библиотека и есть разные кружки: умелые ручки, театральный и хореографический, есть возможность стать участником хора. Кроме этого есть классы по подготовке к школе для детей старшего дошкольного возраста. Всего в начальных классах обучается более 70 детей, а воскресную школу посещают около 130. И все это бесплатно. А еще здесь проходят лектории для молодежи и взрослых. Различные конкурсы, выставки и спектакли - к работе активно подключают не только учеников, но и их родителей.

Несмотря на каникулы, жизнь в духовно-просветительском центре не утихает ни на минуту. Сейчас подопечные театрального кружка "Убрус" готовятся к новой премьере. За несколько лет ребята сыграли в более чем 30 постановках - все они на религиозную тематику, которая связана не только со священным православным писанием, но и с духовной жизнью нашей страны. И в этом большая заслуга сценариста, режиссера, постановщика, автора текстов и ответственной за музыкальное сопровождение Людмилы Наумчик. Уже 8 января здесь покажут спектакль "Кирилл Туровский - Златоуст Белой Руси". Его участниками станет хор из Минска прихода Всех святых. А перед спектаклем выступят учащиеся Бобруйской художественной школы №2. Также у гостей будет возможность ознакомиться с тематической выставкой.

Существует духовно-просветительский центр благодаря попечительскому совету Бобруйской епархии, председатель которого Василий Баранчук. По его словам, в этот совет входят руководители государственных и частных предприятий Бобруйска. "Духовная жизнь - важная составляющая. Это наши традиции, наши корни и наша история. И это нужно не просто хранить. К этому нужно приобщать детей, молодежь. Мы распространяем православную веру, а она несет с собой любовь к людям, любовь к своей земле, заботу о старших, уважение к ним", - уверен Василий Баранчук.

Отец Виктор уверен, что духовная жизнь и забота о человеческой душе первичны. "Есть такие ценности в жизни, которые для любого нормального человека дороже всех на свете. Это родители, дети, друзья. Есть такие вещи, которые не купишь ни за какие деньги: настоящую любовь, дружбу, здоровье. И человек в жизни должен руководствоваться этими ценностями. А это любовь к родине, своей семье - это святыни, за которые ты готов отдать свою жизнь. И если взрослому человеку это понять немного проще, то в детях мы должны воспитывать это, - рассуждает настоятель. - Каждому из нас от рождения даются определенные и безусловные вещи. Родителей мы не выбираем, не выбираем и свою родину. И в наше время часто случается, что ребенок рождается в неверующей семье. А раньше он получал при рождении и веру своих родителей. И мы должны этим дорожить".

По словам отца Виктора, в жизни людей часто случаются какие-то проблемы и неурядицы, когда в их жизни становятся выше материальные блага. "Душа человека всегда ищет чего-то большего. И, как говорят святые отцы, душа человека находит упокоение только в Боге. В своей жизни я встречал очень богатых людей, которые при этом находились очень далеко стоящими от самого простого понимания счастья. А для христианина основополагающим понятием является радость. И она объемлет все стороны жизни человека. Апостол Павел, обращаясь к последователям Христа, своим ученикам, говорил, что нужно всегда радоваться, неустанно молиться и за все благодарить, - рассказывает он. - Господь любит абсолютно каждого человека. Вся наша земная жизнь - это бесконечный процесс следования по пути. И здесь важно думать не только о своем эго, но и еще о том, как послужить людям. И это то, чему мы должны учить наших детей. Чтобы они видели радость в жизни. Когда человек имеет крепкую веру, он понимает, что все жизненные проблемы и неудачи имеют какой-то источник. И если человек чаще думает о своей земной жизни, вера поднимает в основу вопросы жизни вечной. И чтобы нас в этой вечности спасти, Бог проводит нас через ряд испытаний. И наша задача - готовить детей к тому, чтобы они были достойными людьми, любили свою страну, понимали, что мы должны хранить то, что дано нам историей нашего народа".

В прошлом году было отмечено 1030 лет прихода православия на белорусскую землю, рассказал отец Виктор. И православные традиции, по его мнению, это то, что создало нашу страну именно такой, какой мы знаем ее сегодня. "И мы должны всячески сохранять и приумножать то, что нам оставлено историей. Тот народ, который не знает своей истории, не имеет будущего. Все ответы на возникающие жизненные вопросы есть в исторических событиях, через которые прошел народ. И если мы будем правильно делать выводы, мы всегда будем идти нужным путем, - уверен он. - А еще все ответы на жизненные вопросы людей можно найти в заповедях божьих. Этому мы и учимся здесь".

В духовно-просветительском центре уверены - прочный жизненный фундамент без веры не построить. "Одних материальных благ мало. Когда человек создает свою жизнь на духовном основании, как бы ни дули жизненные ветры, такой дом никогда не упадет", - подытожил отец Виктор.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ, фото Олега ФОЙНИЦКОГО, БЕЛТА.