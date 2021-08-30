Воскресные школы тоже откроют двери 1 сентября. Сколько их в Бобруйске?

В преддверии нового учебного года о том, что такое Воскресные школы и какова их роль в воспитании и развитии детей, рассказывает иеромонах Андрей (Василюк), руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии.

-Что такое Воскресная школа?

Православный храм – это не только место общей молитвы, но и в целом центр духовной жизни христиан. Храм объединяет всех христиан в одну большую семью. Поэтому помимо богослужебной жизни здесь действуют Воскресные школы. По сути – они включают в себя все направления общения прихожан храма во внебогослужебное время. Воскресной она называется не потому, что открыта только по воскресеньям, хотя большинство из них действительно работает в выходные дни – так удобно прихожанам храма. Название связано со смыслом главного праздника христианского мира — Воскресения Христова.

— Воскресная школа сегодня — какая она?

Обучение в Воскресной школе предполагает знакомство людей с многообразным и живым миром Православия. Со школой в привычном для всех понимании ее не стоит ассоциировать. Воскресные школы могут посещать не только дети и подростки, но и взрослые. Формат жизни в такой школе тоже отличается от обычной школы. Чаще всего, это дружеские неформальные встречи и живое общение о важном и главном в жизни христианина: о духовных ценностях, христианском отношении к миру и сложившихся христианских традициях.

Помимо тематических духовно-образовательных встреч и занятий здесь также часто организовываются творческие встречи по различным направлениям: театральные, хоровые, спортивные и т.д. – то, что интересно и чем увлекаются сами прихожане храма. Каждый может найти здесь занятие по душе.

Например, на Бобруйских приходах Иверского храма, Николо-Софийского храма, храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» активно действуют и пользуются интересом школы раннего развития для детей от 1 года. Здесь для мам с малышами создана необходимая среда: профессиональные педагоги из числа прихожан проводят развивающие занятия, а священник – духовные беседы.

При некоторых храмах подростки объединились в футбольные клубы. Даже соревнования друг с другом проводят. А после тренировок – собираются вместе на духовные беседы, встречаются со священниками, вместе проводят досуг.

Для родителей организовываются встречи с интересными людьми, специалистами не только в области богословия, но и с психологами, медиками, педагогами. Иногда это целые многодневные богословские курсы. Традиционными являются общие паломнические поездки, посещение театра, концертов, выставок.

Не только встречи и беседы объединяют прихожан. При многих Воскресных школах регулярно осуществляются социальные проекты по поддержке нуждающихся, малоимущих, находящихся в затруднительных обстоятельствах жизни. Это самого различного рода благотворительные акции. Приходская молодежь и взрослые охотно участвует в таких проектах, направленных на дела милосердия.

— Сколько Воскресных школ в Бобруйске и все ли они одинаковы?

При храмах нашего города действует 10 Воскресных школ для детей и взрослых. Каждая из них имеет свою отличительную черту: одни школы делают упор на обучении религиозной грамотности, в других большее место уделяется творчеству, социальной деятельности. Но вопросы о смысле духовной жизни и богослужения, о содержании христианской веры, об истории Церкви и сформировавшихся христианских традициях остаются неизменными при любой форме организации Воскресной школы.

— Какова роль Воскресной школы в жизни современного ребёнка?

Еще раз хочется отметить, что православный храм – это не только место общей молитвы, богослужения, это место живой встречи единомышленников. Поэтому и деятельность современной Воскресной школы построена на этом принципе. Здесь происходит духовное становление человека на богатой, живой и многообразной православной христианской культуре Беларуси. Здесь человек учится жить полноценной и многогранной жизнью, но в мире с Богом, не нарушая Его святых заповедей.

Что касается детей. Жизнь и общение ребенка в Воскресной школе должны помочь ему научиться оценивать окружающий мир с высоких христианских позиций, делать выбор и быть ответственным за него, уметь смирять свои греховные позывы, анализировать свои поступки, признавать свои ошибки, видеть лучшее в других людях, научиться пользоваться своим правом выбора, не вредя своей душе и душам других людей.

Воскресные школы православных храмов г. Бобруйска

Воскресная школа прихода Георгиевского храма

ул. Карбышева, д. 4.

+375 225 77 11 44

Воскресная школа прихода Елизаветинского храма

ул. Красноармейская, д. 65

+375 225 43 36 34

Воскресная школа прихода Иверского храма

ул. Оранжерейная, д. 22.

+375 225 72 20 38

+375 29 653 33 32

Воскресная школа прихода Ильинского храма

ул. Сикорского, д. 38

+375 225 72 92 73

Воскресная школа прихода храма иконы Божией Матери «Целительница»

ул. Михася Лынькова, 20

+375 225 72 77 57

Воскресная школа прихода Николо-Софийского храма

ул. Шмидта, 30

+375 225 70 02 30

Воскресная школа прихода кафедрального собора свт. Николая Чудотворца

ул. Советская, д. 76

+375 225 72 01 92

+375 29 384 03 12

Воскресная школа прихода Сретенского храма

ул. Ульяновская, д. 86/26

+375 225 72 71 87

Воскресная школа прихода Свято-Духовского храма

ул. Клубная, д. 27

+375 255 59 74 98

Воскресная школа прихода Покровского храма

ул. Спартаковская, 1 а

+375 225 72 92 22