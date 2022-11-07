Сегодня, 7 ноября, в Бобруйске состоялось торжественное открытие Аллеи трудовой славы. Новая инсталляция с историей крупнейших предприятий города в фотографиях появилась в сквере на главной, магистральной улице – Минской.

Восхищение и откровенный восторг вызывает Аллея трудовой славы у бобруйчан и гостей города на Березине. Прохожие останавливаются, фотографируются и разглядывают исторически значимые, запечатленные моменты на креативных инсталляциях.

Виктор ЧАБАН, фото автора.