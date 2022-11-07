Восхищение и откровенный восторг вызывает Аллея трудовой славы у бобруйчан и гостей города
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Сегодня, 7 ноября, в Бобруйске состоялось торжественное открытие Аллеи трудовой славы. Новая инсталляция с историей крупнейших предприятий города в фотографиях появилась в сквере на главной, магистральной улице – Минской.
Восхищение и откровенный восторг вызывает Аллея трудовой славы у бобруйчан и гостей города на Березине. Прохожие останавливаются, фотографируются и разглядывают исторически значимые, запечатленные моменты на креативных инсталляциях.
Виктор ЧАБАН, фото автора.
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