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Восхищение и откровенный восторг вызывает Аллея трудовой славы у бобруйчан и гостей города

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Восхищение и откровенный восторг вызывает Аллея трудовой славы у бобруйчан и гостей города

Сегодня, 7 ноября, в Бобруйске состоялось торжественное открытие Аллеи трудовой славы. Новая инсталляция с историей крупнейших предприятий города в фотографиях появилась в сквере на главной, магистральной улице – Минской.

Восхищение и откровенный восторг вызывает Аллея трудовой славы у бобруйчан и гостей города на Березине. Прохожие останавливаются, фотографируются и разглядывают исторически значимые, запечатленные моменты на креативных инсталляциях.

Виктор ЧАБАН, фото автора.

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