Марафон больших дел. В Бобруйске открыта Аллея трудовой славы

Продолжилась в этом году и добрая традиция открывать 7 ноября важные для горожан социальные объекты – в сквере на улице Минской прошло торжественное открытие Аллеи трудовой славы.

На торжестве присутствовали председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Игорь Кисель, председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов, почетные граждане города Бобруйска, представители трудовых коллективов, ветераны труда. Разделили с бобруйчанами радость торжественного момента и почетные гости – депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская, Вера Широкая и Владимир Гацко.

В этот день в сквере на Минской появились креативные инсталляции в виде кубов, которые представляют крупнейшие предприятия города на Березине. Фотографии на гранях этих кубов отражают основные вехи развития предприятий, их славную историю и перспективную современность, а также прославляют известные трудовые династии – тех, кто вместе со своим добросовестным трудом отдавал и частичку души для достижения высоких производственных результатов.

– Бобруйск – город тружеников, город орденоносцев, – подчеркнул на торжественном открытии Аллеи председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Игорь Кисель. – И открытие Аллеи сегодня, в Год исторической памяти и в день 105-летия Октябрьской революции – это дань уважения и памяти людям, которые всегда в своей жизни главным считали труд.