Воронюк: белорусов объединяет любовь к своей стране

Белорусов объединяет любовь к своей стране, заявил первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк во время открытого онлайн-диалога "Единство. Развитие. Независимость".

"Главное, что нас объединяет - любовь к нашей родной стране, и наша сила - в единстве", - сказал Дмитрий Воронюк.

Дискуссионная онлайн-площадка сегодня объединила 140 представителей команды союза молодежи - участников VI Всебелорусского народного собрания. Главная задача молодежной встречи - сверить часы в преддверии важного общественно-политического события. Связь со студиями в областных центрах и Минске налажена через корпоративную платформу Zoom. Центральная студия разместилась в Республиканском доме молодежи в Минске.

"Сегодня мы с участниками ВНС обсуждаем, с чем молодежь идет на такой крупнейший форум, какие вопросы сегодня ее интересуют, что необходимо решить, как страна будет развиваться в ближайшие пять лет. Важно отметить, что среди молодежи на Всебелорусском народном собрании будут представлены абсолютно разные ребята - молодые учителя и врачи, общественники и политики, молодые люди, которые работают в сельском хозяйстве и промышленности. Но самое главное, что это простые белорусы, такие же, как и мы с вами", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк подчеркнул, сегодня голос молодежи слышат и прислушиваются к нему. "И важно, чтобы юношей и девушек не только поддерживали, но и чтобы каждый молодой человек чувствовал ответственность. Важно, что одной из тем в развитии молодежной политики на ВНС прозвучит степень вовлеченности молодых людей в политические решения. Но нужно понимать, если молодым людям доверяют, то, соответственно, будет и серьезнейший спрос. И здорово, что сегодня развиваются самые разные общественные институты, общественные организации, молодежный парламентаризм. И я уверен, каждый из молодых людей, если он готов созидать, предлагать четкие пути решения тех или иных проблем или вопросов - он будет услышан", - констатировал он.

Первый секретарь ЦК БРСМ добавил, молодежи есть что сказать с высокой трибуны народного форума. "Пакет предложений, который был сформирован по итогам многих дискуссионных площадок, включает в себя самые разные темы, но все они лежат в плоскости современных трендов в развитии государственной политики Беларуси. Потому что сегодня невозможно выделять молодежь как отдельную категорию. Она должна быть задействована во всех сферах, в реальном секторе экономики в особенности. И когда мы говорим, что строим сильную экономику для того, чтобы развивался каждый гражданин Беларуси, то понятное дело, молодежи в этом тоже будет отведена серьезнейшая роль", - отметил Дмитрий Воронюк.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.