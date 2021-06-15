Вопрос-ответ: каковы нормы беспошлинного ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже?

Вопрос: Каковы нормы беспошлинного ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже?

Ответ: Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) без уплаты таможенных пошлин, налогов, определены Приложением №1 Решения Совета Евразийского экономичного союза от 20.12.2017 №107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»:

- товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), ввозимые видами транспорта, отличными от воздушного, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг;

- табак и табачные изделия - 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста;

- алкогольные напитки и пиво, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже - 3 л в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

В случае превышения указанных норм применяются следующие ставки таможенных пошлин:

- товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива) – 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм;

- алкогольные напитки и пиво, ввозимые в сопровождаемом багаже (в количестве более 3 л, но не более 5 л) - 10 евро за 1 л в части превышения количественной нормы 3 л. Ввоз физическими лицами алкогольных напитков, пива более 5л запрещен.

Решение об отнесении или не отнесении ввозимого физическим лицом товара к товарам для личного пользования принимается должностным лицом таможенного органа в пункте пропуска c учетом обстоятельств и критериев, позволяющих определить предназначение ввозимых товаров для целей личного использования и собственного потребления этого лица, а также исходя из:

- заявления физического лица о перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товарах в устной форме или в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации;

- характера и количества товаров;

- частоты пересечения физическим лицом таможенной границы ЕАЭС и (или) перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС этим физическим лицом или в его адрес.

Независимо от указанных выше критериев к товарам для личного пользования не относятся:

товары, перечень которых приведен в приложении №6 к Решению Совета Евразийского экономического союза от 20.12.2017 №107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=F91700414 );

товары, в отношении которых при перемещении через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь применяются меры экспортного контроля в соответствии с законодательством (п. 1.17 Указа Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 №360 «О перемещении товаров для личного пользования»).

Перечни таких товаров установлены Постановлением Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28.12.2007 №15/137 «Об установлении перечней специфических товаров (работ, услуг)».

Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись в Могилевскую таможню по телефону 8 (0222) 29-90-20.

По материалам Могилевской таможни