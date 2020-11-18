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Общество

Волонтеры Красного Креста помогают пожилым людям

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Волонтеры Красного Креста помогают пожилым людям

В сложных эпидемических условиях в зоне особого риска оказались люди старшего возраста. Им помогают волонтеры Красного Креста.

Чтобы обезопасить себя от вирусных заболеваний, многие люди пожилого возраста стали реже посещать магазины и другие общественные места. Хорошо, если пожилым помогают внуки. А вот одиноким пенсионерам в это время приходится непросто. Но и они могут рассчитывать на помощь - волонтеров белорусского общества Красного Креста.

Номера "горячей линии": 201 – с мобильного или 122 с городского телефона.

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