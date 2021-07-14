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Общество

Волонтеры красного креста помогают бобруйчанам справиться с жарой

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Волонтеры красного креста помогают бобруйчанам справиться с жарой

Волонтеры красного креста помогают бобруйчанам справиться с жарой. Возле Могилевского областного театра драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича стоит палатка. Здесь раздают воду, измеряют температуру и уровень кислорода, а также рассказывают о правилах оказания первой помощи.

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.

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