Волонтеры красного креста помогают бобруйчанам справиться с жарой
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Волонтеры красного креста помогают бобруйчанам справиться с жарой. Возле Могилевского областного театра драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича стоит палатка. Здесь раздают воду, измеряют температуру и уровень кислорода, а также рассказывают о правилах оказания первой помощи.
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
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