Волонтеров приглашают на “Славянский базар”

Дирекция международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" ищет волонтеров для помощи в организации творческого форума, сообщили в дирекции фестиваля.

Подать заявки предлагают активным, стрессоустойчивым, исполнительным, пунктуальным, доброжелательным и полным энергии людей. До 14 июня нужно заполнить анкету волонтера по ссылке - и ждать приглашения. Также в заявке необходимо рассказать о себе, упомянуть о своих умениях, талантах и опыте работы волонтером. Знание иностранного языка приветствуется.

"Работа на "Славянском базаре в Витебске" - это возможность проявить свои организационные, творческие, коммуникативные, интеллектуальные навыки и увидеть все тонкости подготовки крупнейшего международного проекта своими глазами. Мы обещаем массу положительных эмоций, уникальный опыт и работу в сплоченной команде", - добавили в дирекции.

Впервые на "Славянском базаре" волонтеры работали в 2019 году - тогда отобрали около 200 человек. В следующем году на проектах фестиваля задействовали порядка 130 волонтеров.