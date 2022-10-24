Военнослужащие 3-го инженерно-аэродромного батальона посетили Детский социальный приют Бобруйска

Об этом корреспонденту Bobrlife рассказал лейтенант Александр Тихонович, офицер по информационно-пропагандистской работе войсковой части №20392.

– Проведение подобных акций стало для нашего полка доброй традицией. Тем более что помощь детям, лишенным родительской любви или имеющим тяжелые заболевания, – приятна как ребятам, так и тем, кто ее оказывает, – заключил Александр Тихонович.