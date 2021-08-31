Во время летних каникул в Могилевской области оздоровились около 44 тысяч детей и подростков
mogilevnews 65 0
Во время летних каникул с использованием государственных средств в Могилевской области оздоровились и отдохнули около 44 тыс. детей и подростков. Работало 740 лагерей, из них — 178 круглосуточных и 562 —дневных, сообщили в главном управлении по образованию облисполкома.
Каждая смена начиналась с областной профилактической акции «Жизнь прекрасна! Думай! Береги себя!». С учетом возрастных и личностных особенностей детей была спланирована культурно-досуговая программа.
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