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Общество

Во время летних каникул в Могилевской области оздоровились около 44 тысяч детей и подростков

mogilevnews 65 0

Во время летних каникул в Могилевской области оздоровились около 44 тысяч детей и подростков

Во время летних каникул с использованием государственных средств в Могилевской области оздоровились   и отдохнули  около  44 тыс. детей и подростков.  Работало 740 лагерей, из них —   178 круглосуточных и 562 —дневных, сообщили в главном управлении по образованию облисполкома.

Каждая смена начиналась с    областной профилактической акции «Жизнь прекрасна! Думай! Береги себя!». С учетом возрастных и личностных особенностей детей была спланирована культурно-досуговая программа.

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