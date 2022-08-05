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Происшествия

Во Франции более ста коммун остались без питьевой воды из-за засухи

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Во Франции более ста коммун остались без питьевой воды из-за засухи
Более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за засухи, сообщил в пятницу министр экологических преобразований страны Кристоф Бешу, передает РИА Новости.
Второго июля ограничения на использование воды из-за засухи распространились на всю территорию французской метрополии, включая Париж и три центральных департамента О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн.
"В более 100 коммунах Франции сегодня больше нет питьевой воды… В некоторые места питьевую воду доставляют на грузовиках, поскольку в трубах ничего не осталось. Нам необходимо ужесточить ограничения", - заявил Бешу в эфире телеканала BFMTV во время своей рабочей поездки в департамент Альпы Верхнего Прованса.
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