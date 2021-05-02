Во Дворце искусств состоялись музыкальный праздничный спектакль и выставка-продажа пасхальных сувениров

Во Дворце искусств прошли Епархиальный конкурс творческих работ "От Рождества до Пасхи", выставка-продажа пасхальных сувениров, организованная воскресными школами приходов храмов Бобруйской епархии, и музыкальный праздничный спектакль "Александр Невский".