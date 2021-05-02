Во Дворце искусств состоялись музыкальный праздничный спектакль и выставка-продажа пасхальных сувениров
185 0
0
Во Дворце искусств прошли Епархиальный конкурс творческих работ "От Рождества до Пасхи", выставка-продажа пасхальных сувениров, организованная воскресными школами приходов храмов Бобруйской епархии, и музыкальный праздничный спектакль "Александр Невский".
0
Читайте
также
также
-
Во Дворце искусств состоялись музыкальный праздничный спектакль и выставка-продажа пасхальных сувениров
-
Сегодня в храмах города православные освящают пасхальные снеди
-
В городском парке отметили День труда
-
В Бобруйске проходит городской этап военно-патриотической игры «Зарница»
-
Расписание пасхальных богослужений и освящения продуктов в Бобруйске
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости